Déze sterrenbeelden gaan het vaakst vreemd

Als je wordt bedonderd door je partner dan kan dat ontzettend verdrietig zijn. Monogamie is een verraderlijk ding.

En hoe komt het toch, dat de één met gemak trouw blijft, en de ander regelmatige scheve schaatsen rijdt zonder zich daar schuldig bij te voelen?

Pas maar opHet heeft te maken met iemands sterrenbeeld, zo blijkt uit Australisch onderzoek. Het ene sterrenbeeld zou namelijk sneller vreemdgaan dan het andere. Wie de grootste valsspelers zijn? Je kunt het beste goed letten op Watermannen – die zijn het vaakst overspelig. In het onderzoek was 10,9 procent van de mensen die vreemdgingen een Waterman (20 januari – 18 februari). Ze zijn vaak dwars en onvoorspelbaar. Ook een beetje stout zijn Vissen (19 februari – 20 maart) en Rammen. Zij loeren ook nog weleens buiten de deur. Een Ram (21 maart – 19 april) staat erom bekend dat ze al gauw wat jaloerser en egoïstischer kunnen zijn. Qua slechte eigenschappen is een Vis vaak geheimzinnig en vaag. Dat past helaas wel bij iemand die vreemdgaat.

Gelukkig zijn er ook heel wat sterrenbeelden hondstrouw. Het trouwste sterrenbeeld dat bijna nooit vreemdgaat is de Boogschutter (22 november – 21 december). Een kenmerkende eigenschap van de Boogschutter is eerlijkheid. Ook zijn deze mensen vaak optimistisch en open. Verder zijn Schorpioenen (23 oktober – 21 november) en Leeuwen (23 juli – 22 augustus) heel braaf – zij zullen ook niet zo snel vreemdgaan. Schorpioenen zijn vaak intuïtief en emotioneel.

Beeld: iStock