Steward vliegt het internet over met zijn hilarische veiligheidsinstructies

Let jij echt nog op tijdens de veiligheidsinstructies in het vliegtuig? Om te zorgen dat de passagiers echt opletten, kwam deze steward met een hilarische aanpak.

Steward Daniel Sandberg van de vliegtuigmaatschappij Frontier Airlines geeft namelijk geheel zijn eigen draai aan de instructies. De Amerikaan laat zijn passagiers brullen van het lachen, zo is in deze video te zien.

Vrouw en minnares

Op een vlucht van Orlando naar Colorado Springs stonden de stewardessen klaar en begon Daniel bij de microfoon aan de instructies. “Toen Daniel begon de stewardessen voor te stellen als zijn vrouw en minnares, wist ik dat ik dit moest filmen”, schrijft passagier Cindy Kuhn. Ze kwam daarna drie minuten lang niet meer bij van het lachen.

Modetrends

Hij begint, zoals het hoort, bij de reddingsvesten: “We houden graag rekening met de laatste modetrends. Als deze vlucht plots een cruise wordt, dan krijgen jullie mazzelaars allemaal deze prachtige gele mini-bikini.”

‘Grijp je buurman vast’

Mocht het vest het niet doen in het water, dan heeft Daniel ook nog wel een andere oplossing: “Nou, grijp je buurman dan maar vast en hoop op het beste.” Hopelijk is dit jolige optreden wel eenmalig. Want ook al kennen we ze nou wel: die veiligheidsinstructies in het vliegtuig kunnen zomaar je leven redden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook. Beeld: Facebook

Dokter Rutger legt uit hoe je reisziekte kunt voorkomen: