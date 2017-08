Stewardess wordt ontslagen omdat ze passagier 'mooi' noemt

Charlotte Whittingham werkte als stewardess bij een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij.

Ze ontmoette tijdens een vlucht een idool van haar: de wereldberoemde zangeres Rita Ora. “Ik gaf haar alleen een compliment, ik had nooit gedacht dat het zoveel effect op mijn werk zou hebben”, aldus Charlotte.

Niet handig

Ze stuurde wat foto’s met haarzelf en de superster door naar haar vriendin. Die vond het zo fantastisch, dat ze het deelde op social media. Charlotte zette weer onder de foto’s op social media: “Ze is prachtig, net een perfect olieverfschilderij.” Maar dat viel bij haar baas niet in de smaak. Hij vond dat ze alle foto’s gelijk moest wissen. Dat deed ze.

Verdrietig

Maar het was al te laat om haar baan te redden. Volgens haar werkgever overtrad ze met haar actie de regels en beschermde ze zo niet de privacy van hun VIP-passagiers. Charlotte is er kapot van: ze wilde haar hele leven al als stewardess werken. “Ik ben een groot fan van Rita Ora, maar ik hield het professioneel op de werkvloer. Ik gaf haar alleen een compliment, maar had nooit gedacht dat het mijn werk zo in gevaar zou kunnen brengen.”

De zangeres Rita Ora, om wie het allemaal gaat:

Bron: The Sun. Beeld: iStock