Karin (53) verruilde KLM voor de zorg: “Ik heb profijt van mijn ervaring”

Bijna dertig jaar vloog Karin (53) als stewardess de wereld over. Toen de luchtvaart door Covid-19 stil kwam te liggen, bood KLM haar cabinepersoneel een vrijwillige vertrekregeling en een introductie in andere sectoren, waaronder de zorg.

Karin deed haar laatste vlucht op 6 juni; nu werkt ze in een zorginstelling. “Mensen hebben vaak een beeld van het werk als stewardess: avontuur, reizen, afwisseling. Dat klopt redelijk, maar het zijn randvoorwaarden. Dat is niet het werk van een stewardess, het hoort erbij. Ik ben altijd een stewardess geweest die het inhoudelijke werk aan boord belangrijk vond; het zorgen voor de passagiers en samenwerken met mijn collega’s. Ik denk dat ik wat dat betreft veel profijt heb van mijn ervaring als stewardess.

Ik heb twintig jaar bij Martinair gewerkt en bijna tien jaar bij KLM. Dertig jaar vliegen; het was meer een levensstijl dan een ‘echte’ baan. Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad en zal het ook zeker gaan missen. Als stewardess maak je van alles mee, ik heb de hele wereld gezien en veel geleerd op het gebied van mensen. Maar ik merkte naarmate de jaren verstreken ook dat ik niet meer die 26-jarige was die op een bestemming altijd lekker op pad wil. Op een gegeven moment heb je daar gewoon geen puf meer voor. Na dertig jaar vliegen was ik een stuk langer bezig met herstellen van de tijdverschillen. Toen door Covid-19 de luchtvaart stil kwam te liggen en het niet goed ging met KLM dacht ik: ‘ik ga het doen. Het is tijd voor iets anders en de zorg komt handen tekort.’

Mantelzorger

De vrijwillige vertrekregeling was voor KLM een mogelijkheid om gedwongen ontslagen te voorkomen. Mij gaf het de ruimte me te oriënteren op andere sectoren, waarbij de zorg al meteen een belangrijke was. Naast mijn werk als stewardess was ik jaren mantelzorger voor mijn moeder. Daardoor kwam ik in aanraking met instanties als Thuiszorg en dat raakte me.

Zorg

De zorg is een tak waar ik echt iets kan betekenen voor mensen. Een belangrijke drijfveer voor mij. Omdat ik jarenlang mantelzorger ben geweest, weet ik dat het ontzettend zwaar kan zijn. Ik werk nu met licht dementerende mensen. Ik ondersteun de zorgverleners en kom ook met mantelzorgers in aanraking. Bij dementie verlies je iemand al bij leven, daar zit een stuk rouw in. Ik ben me aan het oriënteren welke richting in de zorg ik op wil, maar het lijkt me bijzonder om in dat proces een stuk begeleiding te geven.

Afwisselend

Het werk als stewardess kan heel afwisselend zijn. Je werkt met mensen en die hebben allemaal hun verhaal. Al mistte ik de laatste jaren wel het persoonlijke contact met de passagiers; mensen zitten bijna de hele vlucht met een koptelefoon op. Dat is echt een andere situatie dan twintig jaar geleden.

Mooie gesprekken in de zorg

Ook in de zorg is geen dag hetzelfde en de tijd vliegt voorbij. Mooi is dat ik echt een steun kan zijn voor mensen. Ik maak wandelingen met de bewoners, geef stoelyoga, maak eten met ze, help met wassen en heb veel mooie gesprekken. De randvoorwaarden van werken in de zorg zijn uiteraard anders: als ik nu klaar ben met werken ga ik niet borrelen in een hippe bar in New York, maar doe ik lekker thuis mijn ding.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: iStock