Emma (32) werd stiefmoeder nadat ze een relatie kreeg met een getrouwde man. “We waren nog niet eens aan elkaar gewend en ineens vormden we een gezin.”

“Toen ik mijn man ontmoette, was hij getrouwd. Hij had twee kinderen: een jongen en een meisje van 4 en 6 jaar. Natuurlijk vond ik het erg dat hij niet vrij was, en natuurlijk voelde ik me schuldig over het verdriet dat ontstond toen hij zijn vrouw vertelde dat hij haar zou verlaten. Zij wilde hem niet kwijt en ik ook niet. Toen hij voor mij koos, zei zijn vrouw: ‘Als je soms denkt dat jij een nieuw leven kunt beginnen en mij met de kinderen kunt laten zitten, heb je het verkeerd.’ Mijn man, die vooral verschrikkelijk veel moeite had met de gedachte dat hij zijn kinderen niet meer iedere dag zou zien, kreeg van het ene op het andere moment zijn zoon en dochtertje thuis afgeleverd. Hij was er dolgelukkig mee, maar voor mij lag het anders. We waren nog niet eens aan elkaar gewend en ineens vormden we een gezin.”

“Zijn kinderen hadden moeite met het wennen aan de nieuwe situatie, daar had mijn man het moeilijk mee en ik had het moeilijk met alles. Maar ik deed mijn best en dankzij een soepele omgangsregeling was het meisje na een half jaar al aardig gewend. Maar het jongetje was doodongelukkig zonder zijn moeder. Hij wilde niets met mij te maken hebben en hij was boos op zijn vader. Zo’n klein, droevig hoopje mens dat op alles ‘nee’ zei, alleen maar happy was op dagen dat hij naar zijn moeder ging en zichzelf in slaap huilde als hij weer terug was. Ik vond het verschrikkelijk. Mijn man zag het ook: dat kind had zijn moeder nodig, zo simpel lag het. Maar zijn moeder was niet te vermurwen, al had ze er zelf ook steeds meer moeite mee.”

Een gezin

“Die toestand duurde zeker een jaar. Volkomen onverwacht belde mijn mans ex toen dat ze de kinderen terug wilde. Allebei. Ze had spijt van haar eerdere beslissing en ze miste haar kinderen. Met het jongetje was het makkelijk te regelen, hij was zó gelukkig toen hij hoorde dat hij weer bij zijn moeder zou gaan wonen. Het meisje had het wel naar haar zin bij ons en op haar nieuwe school. Na veel overleg hebben mijn man en zijn ex daarom besloten dat ze toch beter bij ons kon blijven wonen. Inmiddels hebben mijn man en ik samen ook een dochtertje. We vormen met z’n vieren een gezin, maar als ik alles van tevoren had kunnen overzien, had ik andere keuzes gemaakt.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock