Zó ziet de knappe stiefzoon van Chantal Janzen er nu uit

Chantal Janzen verwacht momenteel samen met haar man Marco Geeratz haar tweede kindje.

Ze hebben samen al een zoon; James. Marco heeft al 3 kinderen uit een eerdere relatie: Esmée, Isaa en Zion. Zion is het jongste kind van Marco en is inmiddels 19 jaar. Hij werkt als model. Marco was zelf 19 jaar toen hij met zijn toenmalige vriendin zijn eerste kind kreeg, Esmée.

Leuke momenten

Chantal en Marco leerden elkaar kennen via de broer van Chantal – zij was toen nog een puber. Ze groeiden beiden op in Limburg. Dat ze elkaar al zo lang kennen, levert ook grappige situaties op. “Ik heb als 16-jarige zelfs wel een uurtje op Esmée gepast”, vertelt Chantal.

Inmiddels is Chantal een echte bekende Nederlander – Marco houdt zich wat afzijdig van alle pers. Goede vriend Hein Gerrits vertelt over Marco: “Hij doet ook zijn eigen ding, leidt zijn eigen leven. Een nuchter persoon, net als Chantal. Ze vullen elkaar heel goed aan, dat komt ook door de humor. Dat gevatte van Chantal heeft Marco ook.”

Wij weten zeker dat veel meiden van zijn leeftijd Zion een knappe knul vinden:

Boredom brings creativity Yesterday with @ttveltman Een bericht gedeeld door Zion Geeratz (@zgeeratz) op 27 Sep 2017 om 5:31 (PDT)

Thinking about 💭💞 Een bericht gedeeld door Zion Geeratz (@zgeeratz) op 17 Aug 2017 om 9:17 (PDT)

I got the keys Een bericht gedeeld door Zion Geeratz (@zgeeratz) op 15 Jul 2017 om 12:21 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram