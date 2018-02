Dít zijn de 'geheime' stiefzus en stiefbroer van prins William en Harry

Je zou denken dat we na al die jaren alles wel weten over koningin Elizabeth en haar familie, maar niets blijkt minder waar. Zo blijken prins William en prins Harry een stiefzus en -broer te hebben.

We weten hoe Meghan Markle er vroeger uit zag, wat de favoriete sport is van Kate, maar er blijkt iets te zijn wat veel mensen niet weten. Iets wat veel groter is dan de lievelingskleur van de koninklijke familie. Namelijk: prins William en Harry hebben een stiefbroer en een stiefzus.

Eerste huwelijk

Ja, ook wij dachten hoe jij nu denkt: Diana? Nee. Camilla? Juist. Camilla Parker Bowles heeft een dochter en zoon uit haar eerste huwelijk: Laura en Tom, een schrijver en journalist. Nadat Camilla in 2005 trouwde met prins Charles besloot ze om haar kinderen uit de spotlights te houden.

Bruidsmeisje

Het lijkt er wel op dat William en Harry een goede band hebben met de kinderen van Camilla, want Laura was zelfs een van de bruidsmeisjes van Kate toen ze met William trouwde. Dat ze op die grote dag niet alle aandacht kreeg, is niet meer dan logisch met zo’n jurk als die van Kate.

Foto’s

De kinderen van Camilla mogen dan niet aanwezig zijn bij de grote koninklijke gelegenheden, toch gaan ze nog regelmatig met hun moeder op pad:

