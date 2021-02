Vijf jaar hadden Nathalie D’Alessandro (50) en Michael (56) een geheime relatie, tot zij deze verbrak. Bijna twintig jaar later trouwden ze alsnog.

“We leerden elkaar eind jaren negentig kennen toen de band waarin Michael gitaar speelde een zangeres zocht. Dat werd ik. We traden veel op. Er was niks aan de hand, hoewel er af en toe wel wat begon te broeien. Na twee jaar sloeg ineens de bliksem in, zo voelde het echt. We waren net klaar met optreden. Ik droeg die avond een hoed. Michael maakte daar een grapje over en trok hem van mijn hoofd.”

Altijd wel een excuus

“Normaal gesproken vind ik zoiets irritant, nu vond ik het leuk. Er ging een schok door mijn lichaam. Ik pakte de hoed weer af en zo waren we aan het dollen en stoeien. Tegen de tijd dat we met z’n allen in een shoarmatentje zaten om de avond af te sluiten, konden we niet meer van elkaar afblijven. Er was geen houden meer aan. Niet handig, want ik woonde samen en hij was getrouwd. Kilo’s ben ik afgevallen in die tijd, ik was ziek van verliefdheid .”

“Michael was net vader geworden en hij was zo gelukkig met zijn zoon dat hij niet van plan was zijn gezin te verlaten. Zelf vond ik allerlei andere redenen om mijn partner niet in de steek te laten. Of ik was gewoon te laf om te vertellen wat er speelde. Michael en ik hadden altijd wel een excuus om stiekem af te spreken. We moesten optreden of hadden repetities en bleven langer weg dan iets duurde. En altijd stiekem sms’en en bellen. Maar het bedrog vrat aan mij.”

“Ik verbrak mijn relatie, maar daarmee stopte het liegen niet want Michael bleef bij zijn vrouw. Hij had zijn eigen worsteling: was ik de vrouw van zijn leven of een vlucht omdat hij niet gelukkig was in zijn huwelijk? Hij vond hoe dan ook zijn kind te jong om weg te gaan. En ik dacht: je liegt, je gaat nóóít weg. Ik ging eraan onderdoor. Ik wilde geen leven waarin ik in de coulissen moest staan als minnares. Ik kon mezelf niet langer recht in de ogen kijken. Daarom verbrak ik mijn relatie met Michael.”