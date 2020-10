Zo denken andere Europese landen over de stijgende besmettingen in Nederland

Het aantal besmettingen van het coronavirus is de afgelopen weken fors gestegen in Nederland. Dit terwijl de besmettingscijfers begin september nog overeenkwamen met die van andere Europese landen. Hoe kan dit aantal zo verschillen?

Omliggende Europese landen geven hun kijk op de opvallende stijging.

Nederland behoort inmiddels samen met Frankrijk en Spanje tot de landen met de meeste besmettingen. Mede daarom zijn vele buurlanden verbaasd over de geldende coronamaatregelen in Nederland. Een correspondent van de Zwitserse nieuwssite Blick vindt dat de hoge besmettingscijfers vooral te wijten zijn aan de vakantievierende jongeren en de ‘illegale feestjes’ die Nederlandse jongeren zouden houden. Ook vindt hij dat premier Rutte het belang van mondkapjes niet duidelijk genoeg weet over te brengen, waardoor de maatregelen volgens de Zweed niet voldoende worden nageleefd in Nederland.

Misvatting

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst bekijkt het door een andere bril. Hij meldt aan NOS dat hij het stijgend aantal besmettingen in Nederland ook opvallend vindt, maar wijst dat het verschil met België maar klein is. Volgens hem is de oorzaak echter duidelijk de misvatting over hóe mensen besmet kunnen raken. “Het virus gaat over van jongeren op hun ouders en vervolgens op hun grootouders, dat zien we dag na dag gebeuren.”

Lage cijfers Duitsland

In Duitsland worden er aanzienlijk minder besmettingen waargenomen. Volgens Ulf Dittmer, directeur van het virologisch instituut van de universiteit in Essen komt dit doordat het land constant bron- en contactonderzoek doet. “Als je dat niet kunt volhouden, blijft er niks anders over dan het afschermen van de ouderen en de risicogroepen. Alleen zo kun je nog een lockdown voorkomen”, verklaart hij aan NOS.

Belang maatregelen

De Noorse Veld-epidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe deelt deze mening.”Het is naïef om te denken dat je populaties van elkaar kunt scheiden”, meent hij. Baidjoe benadrukt dat het vooral belangrijk is om te focussen op hóe mensen omgaan met de maatregelen, en het belang van de maatregelen te blijven benadrukken. “Er zijn mensen die de maatregelen fantastisch opvolgen en anderen die ze aan hun laars lappen. Die polarisatie was er in de eerste golf niet”, aldus de microbioloog.

Bron: Nieuwsuur. NOS. Beeld: iStock