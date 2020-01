Stint krijgt na drama in Oss op verzoek van nabestaanden nieuwe naam

In september 2018 werd heel Nederland opgeschrikt door het vreselijke ongeluk met een elektrische bolderkar (de ‘Stint’) in Oss, waarbij 4 jonge kinderen omkwamen. Het was lang de vraag of de Stint weer terug de weg op mocht. Dat mag nu, maar onder een andere naam.

Daar hebben de nabestaanden van de kinderen nadrukkelijk om gevraagd. Edwin Renzen, eigenaar van het bedrijf dat de Stint maakt, laat weten dat hij hier gehoor aan geeft. De nieuwe Stint gaat ‘Buszy’ heten en wordt op dit moment gekeurd door de Rijksdienst Wegverkeer.

Minder negatief

Het ministerie heeft de wens van de nabestaanden om de naam aan te passen neergelegd bij de fabrikant. “Als wij dat verzoek krijgen, dan voldoen we daar graag aan”, laat Edwin Renzen aan Omroep Brabant weten. Volgens hem is Buszy een makkelijk woord voor kinderen en zorgt het voor een minder negatieve associatie.

De Buszy oogt hetzelfde als de oude Stint, toch is er veel aan veranderd. Buszy heeft 2 remmen, andere gordels en beugels over de bak heen. “Eerst was het een bakfiets, nu meer een busje”, vertelt Renzen.

Terug de weg op

Het is voor Renzen nog even afwachten of en wanneer Buszy weer de weg op mag. Als de Rijksdienst Wegverkeer het vervoermiddel heeft gekeurd, gaat het rapport naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan is het aan de minister of de bolderkar weer de weg op mag.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: ANP