Koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Bij ieder werkbezoek maakt ze indruk met haar outfits. Zo ook woensdag in New York, waar ze in een opvallende okergele jurk mét stippen sprak tijdens de 74e vergadering van de Verenigde Naties.

Koningin Máxima is niet alleen naar Amerika afgereisd. Ze deed dit in het gezelschap van koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte.

Jubileum

Onze koningin zet zich alweer 10 jaar in als VN-gezant. In deze functie maakt Máxima zich wereldwijd hard voor een verbeterde toegang tot financiële diensten. Het doel? Mensen meer kans geven op economische én sociale ontwikkeling. Om stil te staan bij het 10-jarig jubileum van de koningin, werd er woensdag een speciaal evenement georganiseerd.

Jurk Máxima

Dat was voor koningin Máxima een mooie gelegenheid om zich in een prachtige outfit te hijsen. Voor het evenement koos ze voor een opvallende jurk in een herfstige okergele kleur. De gehele jurk is bezaaid met witte stippen. In de taille zit een grote riem, die haar prachtige figuur accentueerde. Bij de jurk droeg ze een opvallende parelketting.

Prijskaartje

Goedkoop is de jurk echter niet. Hij blijkt van het Australische kledingmerk Zimmerman te zijn en kost welgeteld €630.

Wil je graag een soortgelijke jurk bemachtigen voor een fijnere prijs? Dan kun je hieronder naar hartenlust (online) winkelen.

Bron: ANP, Modekoninginmaxima. Beeld: ANP