Stoere actie: acht vrouwen doen hun pruik af tijdens live uitzending

Een uitzending over alopecia in het Britse programma ‘This Morning’ heeft veel losgemaakt bij kijkers. Acht vrouwen besloten om ter plekke hun pruik af te doen om zo het taboe rond kaalheid te verbreken.

De vrouwen lijden allemaal aan alopecia: een aandoening die voor acuut haarverlies zorgt.

Well done #WomenWarriors. I used to get upset when I saw my hair strands or breakage. So You’re incredible brave ladies for what you go through and what you’ve just done 👏🏾👍🏾❤ embrace your beauty like never before😉 #ThisMorning #hairloss #Awareness #hairlossawareness pic.twitter.com/qMcRDDMWHo

— amanda easmon (@AjEasmon) 31 mei 2018