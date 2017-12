Stokoude kreeft van het kerstdiner gered door gast van restaurant

Het zal je maar gebeuren: je bent 80 jaar en loopt al je hele leven over de zeebodem rond, totdat je opeens wordt opgevist en verkocht aan een restaurant. Het overkwam kreeft Louis. Hij zou eigenlijk in de pan belanden, maar gelukkig voor hem liep het anders af.

Restauranteigenaar Fausto bereidt in zijn restaurant Louisiana Lobstershack in Haarlem heel veel kreeften. “Ik heb deze zaak nu al ruim twee jaar en wilde eigenlijk wel eens een grote kreeft hebben. Maar toen kreeg ik deze en daar had ik wel een beetje moeite mee, hij is ongeveer 80 jaar oud. Zelfs mijn grote Engelse chef-kok van twee meter wilde eigenlijk geen mes in zijn nek zetten”, zegt Fausto tegen Omroep Gelderland.

Stokoude kreeft gered van kerstdiner; Dolfinarium vangt hem op https://t.co/AxDtuBactw pic.twitter.com/TNq0VzNjCX — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) 19 december 2017

8,2 kilo

Daarom besloot hij het enorme dier van bijna 8,2 kilo te veilen voor het goede doel. “Hij is waarschijnlijk een van de grootste verkochte kreeften van Nederland.” De Haarlemse Yvonne van Eerden zat in het restaurant te eten en zag Louis de kreeft. Zij besloot hem te kopen voor 400 euro en hem aan het Dolfinarium te schenken. Het geld gaat naar The Clean Ocean Foundation.

Apart aquarium

De kreeft is zeer welkom in het Dolfinarium, zegt een woordvoerder. ‘We waren meteen enthousiast. Dit dier is namelijk oud, het is een goed initiatief en we hebben er ruimte voor. Omdat hij zo groot is kan hij niet thuis worden gehouden, wij hebben hier wel een apart aquarium voor. Eens kijken of hij of zij hier kan wennen.”

Bron: Omroep Gelderland. Beeld: Twitter, Istock