Stoombadje wordt verkouden dreumes (1) fataal

Zijn vader had alleen maar goede bedoelingen, maar toch is een stoombadje een klein Amerikaans jongetje fataal geworden.

Toen het eenjarige jochie hoestend en proestend wakker werd afgelopen donderdag- op vrijdagnacht, gaf zijn vader hem citroenwater met een beetje suiker om de hoest te minderen.

Stoom

Het middeltje bleek niet te werken, waarna de vader het jochie in een dekentje wikkelde en in zijn buggy in de badkamer zette met de warmwaterkraan open, zodat de ruimte vol stoom zou komen te staan.

Bewusteloos

Vader ging weer slapen en zette de wekker om zo regelmatig zijn zoontje te kunnen controleren. Toen de wekker ging, besloot moeder te gaan kijken. Ze trof haar zoontje bewusteloos aan en binnen een mum van tijd stond de ambulance op de stoep om het jongetje met spoed naar het ziekenhuis te brengen.

Te laat

De hulp kwam te laat, het jongetje overleed in het ziekenhuis rond tien voor zes in de ochtend. Zijn lichaampje had een temperatuur van 42 graden.

De politie gaat uit van een tragische samenloop van omstandigheden.

Bron: AD.nl. Beeld: Shutterstock