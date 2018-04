Dit 'irritante stopwoordje' komt bij elke truc in Mindf*ck voor

Kijkers ergeren zich groen en geel aan dit stopwoordje (of eigenlijk: twee) in Mindf*ck, maar de deelnemers van het programma kunnen eigenlijk niets anders zeggen dan dat. Het is onoverkomelijk.

Na elke truc van goochelaar extraordinair Victor Mids roepen zij namelijk allemaal: ‘HOE DAN?!’.

#mindfck Het stopwoordje van deze tijd: “Hoe dan” — Richard Krom (@richard_jk) 7 april 2018

Victor Mids is ’n magiër:

Hij weet de woordenschat van zijn slachtoffers in ’n vloek ende zucht te reduceren tot slechts één woord:

“Hoedan?” 😏#mindfck#mindfuck — * (@Soul7Food) 7 april 2018

maar….maar……hoe dan? #mindfck — thea van den berg (@vandenberg0767) 7 april 2018

Wie gaat even ‘hoe dan?’ voor ons tellen? 😉

Kijkcijfers

In de uitzending van gisteravond, die met 1.8 miljoen kijkers het één na best bekeken programma van de zaterdagavond was, leerden deelnemers hoe ze iets kunnen proeven zonder het te eten en belandde Victor in de gevangenis met politiewoordvoerster Ellie Lust. Hij ontsnapte natuurlijk, en oplettende kijkers wisten wel waarom:

We zijn eruit. Victor Mids heeft een tweelingbroer #mindfck — Marion (@MissMarion15) 7 april 2018

In MINDF*CK combineert illusionist en arts Victor Mids zijn fascinatie voor wetenschap met illusies om te laten zien op wat voor manieren je hersenen voor de gek te houden zijn. Alle afleveringen zijn terug te kijken via de website van het programma.

Bron: AvroTros. Beeld: ANP

