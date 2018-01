Viral Eline (24) waaide weg door de storm: "Het filmpje was niet nep"

De storm deze week kreeg Eline de Leeuw (24) flink te pakken. De studente ging het internet over met een filmpje waarin zij in Den Bosch hard omvergewaaid werd.

“Sommige mensen dachten dat het nep was. Nou dat was het niet”, vertelt ze aan RTL Nieuws.

Tough cookie

Eline werd met haar 56 kilo zó opgetild door de wind en een paar meter verder op de tegels neergegooid. Een lelijke smakkerd, waar ze een blauw oog, blauwe plekken, schaafwonden en spierpijn aan overhield. “Ik heb niets gebroken en kon gewoon verder lopen en ben nog naar school gegaan. Daar zag ik wel dat mijn heup bloedde.” Eline is een tough cookie: “We moeten niet overdrijven. (…) Het is allemaal goed afgelopen, nu ben ik wel klaar met die aandacht.”

In de video is te zien dat ook een man door de wind over de tegels wordt geveegd – een stuk verder nog dan Eline. Au! We hopen dat hij het ook goed maakt.

