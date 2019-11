Deze straf heeft actrice Imanuelle Grives gekregen voor de drugshandel

Actrice Imanuelle Grives (34) heeft vrijdag in de rechtbank in Antwerpen te horen gekregen dat ze tot 2 jaar celstraf is veroordeeld voor haar handel in drugs op het festival Tomorrowland. 1 jaar daarvan is voorwaardelijk, en daarnaast krijgt ze een boete van 1000 euro.

De Rotterdamse werd op 21 juli aangehouden met een grote hoeveelheid drugs op het festival in België. Een maand geleden eiste de officier van justitie in Antwerpen daarom 2 jaar cel en een boete van 1000 euro tegen Imanuelle. De hevig geëmotioneerde actrice nam alle schuld op zich maar hoopte op een tweede kans met enkel een werkstraf, waarvoor haar advocaat had gepleit.

Straf

Maar ze komt er niet af met een taakstraf. Het vonnis luidt waar het Openbaar ministerie in oktober al voor pleitte: 2 jaar celstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een geldboete. Omdat ze 1 jaar voorwaardelijk krijgt, betekent dit dat wanneer ze binnen 5 jaar weer de fout in gaat, ze het 2e jaar ook de cel in moet.

Imanuelle zit al 2 maanden in voorarrest, waardoor ze nu nog maar 10 maanden celstraf heeft. Dat betekent overigens niet dat ze nu direct de cel in moet, ze mag namelijk nog in beroep gaan tegen haar straf. Daarnaast betekent een celstraf tot 3 in België dat je helemaal niet de cel in hoeft. Normaal gesproken krijgen zij elektronisch toezicht, maar het is nog niet bekend of de actrice daar als buitenlander ook recht op heeft.

Experimenteren

Aanvankelijk stelde Imanuelle dat ze de drugs 21 juli bij zich had om zich voor te bereiden op een rol. Haar advocaat John Maes verduidelijkte de boel vorige maand in de rechtbank: ze wilde experimenteren, niet per se in verband met een filmrol, maar om de spanning op te zoeken.

Zoeking

Daarvoor had de actrice bijna elk verdovende middel dat er op de markt is op zak. In eerste instantie werd ze op het festival aangehouden met een kleine hoeveelheid die ze in een pruik had verstopt, maar tijdens een doorzoeking van haar logeeradres, vond de politie nog veel meer drugs: xtc-pillen, zakjes cocaïne, ketamine, amfetamine, cannabis, hasj en ghb.

Bubbel

De actrice leefde volgens de advocaat in een soort bubbel, vanwege haar bekendheid en omdat ze worstelde met haar bestaan. Ze zou de medicijnen dan ook gebruiken om angst, spanning, paniekaanvallen en slaapproblemen te elimineren. “Ze had haar leven niet op orde en worstelde met haar bestaan, ondanks de glimlach die ze op het witte doek liet zien. Ze had geen rust en privacy meer en gebruikte alle verdovende middelen die op de markt te krijgen waren. Ze was losgeslagen,” aldus advocaat John Maes tijdens de rechtszaak in oktober.

Bron: AD. Beeld: ANP