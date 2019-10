Déze straf krijgt de man die kat Sprotje levend in een oven van 200 graden stopte

Vorig jaar juni werd de 10 maanden oude kat Sprotje tijdens een feestje in een oven van 200 graden gestopt. De rechter heeft bepaald dat de dader een half jaar de cel in moet.

Ook krijgt de man een boete van 4000 euro en mag hij de rest van z’n leven geen dieren meer houden. Dat heeft de rechter in het Belgische Ieperen bepaald.

Dierenbeul

De rechter noemt het gedrag van de veroordeelde ‘ernstig en onaanvaardbaar’, schrijft het Nieuwsblad. “Dit is barbaars gedrag van een dierenbeul, die geen schuldbesef of betuiging van spijt toont.” Volgens de rechter was Sprotje een van de katten die was achtergelaten door een vorige huurder van het appartement waar de dader woonde.

Voetbal

De kat Sprotje werd vorig jaar in juni binnengebracht bij Dierenartsen Overleie. “Sprotje heeft zeer ernstige brandwonden en wellicht ook interne bloedingen, want er is ook gevoetbald met de kat”, vertelde dierenarts Valérie Huvaere toen. “Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het is onbegrijpelijk dat iemand een kat, een levend wezen, in een oven stopt.” De dierenarts heeft alles op alles gezet om Sprotje te redden.

Crowdfunding

Omdat de kosten van de verzorging van Sprotje hoog opliepen, is Dierenartsen Overleie een crowdfunding gestart. Daarmee hebben ze maar liefst 15.000 euro opgehaald. Na de verzorging van Sprotje bleef er nog 12.000 euro. Dit geld hebben ze verdeeld over 10 diervriendelijke verenigingen zonder winstoogmerk.

Gelukkig is Sprotje volledig hersteld. De zwarte kat wordt nu elke dag met liefde verzorgd door haar nieuwe baasje.

Bron: Het Nieuwsblad. Beeld: iStock, Facebook