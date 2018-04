Stralende foto's van hoogzwangere Kate kunnen weleens de laatste zijn voor de bevalling

Kate Middleton kan ieder moment bevallen. Wanneer ze precies uitgerekend is, is niet bekend, maar geruchten gaan dat het april wordt. Afgelopen weekend vierde ze met Pasen met de royal family, wat weleens een van haar laatste ‘verplichtingen’ geweest kan zijn.

Kate haalde de hoge hakken weer uit de kast voor het traditionele paasontbijt. Zo hoogzwanger zag ze er niet minder dan stralend uit naast haar man:

Zwangerschapsverlof

Kate is al met zwangerschapsverlof en zal de komende tijd haar man niet vergezellen bij grote evenementen. Grote kans dus dat deze foto’s de laatste beelden zijn van de babybuik van Kate en we over een paar weken (of misschien wel eerder) een foto met het kleine prinsje of prinsesje te zien krijgen.

Beeld: Getty.