Wereldberoemd strand van Sint Maarten door orkaan Irma weggevaagd

Ook het vliegveld van het eiland Sint Maarten is zwaar getroffen door orkaan Irma.

En juist het vliegveld is beroemd, omdat veel mensen daar foto’s maken van de vliegtuigen extreem laag overvliegen.

Verwoest

Op een luchtfoto is goed te zien hoe erg het vliegveld is verwoest. Het Maho Beach ligt vlak voor het Princess Juliana International Airport en juist daar zitten vaak veel toeristen vliegtuigen te spotten. Die foto’s, van wegwaaiende parasols en strandhoedjes, worden vaak door de hele wereld gedeeld. Het zal nu wel even duren voordat hier weer mensen kunnen genieten van een zomers zonnetje.

Zo gehavend ziet het strand er namelijk nu uit, nadat orkaan Irma hier schade heeft aangericht:

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP