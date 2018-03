Deze toevallige strandfoto redde het leven van een man die bijna verdronk

Op een verlovingsfeestje besloot het verliefde koppel Jackson Parr en Madison McDonald in het donker toch even naar buiten te gaan om te poseren voor een strandkiekje. Dat besluit redde het leven van David Pelman.

Op het verder verlaten strand hoorde Jackson opeens een vrouw roepen dat haar man aan het verdrinken was in de zee. De Australiër bedacht zich geen moment en spoedde zich naar de zee. “Elke 20 seconde hoorde ik een zachte kreet om hulp. Ik bleef naar de stem toe zwemmen.” Toen hij de man eindelijk bereikte, wist hij hem vijf minuten boven water te houden tot een andere redder aan kwam zwemmen.

Afgedreven

De mannen moesten enorm worstelen om David niet kopje onder te laten gaan. In de tussentijd klommen twee andere gasten van het feest op een surfplank om het drietal tegemoet te komen. “We waren intussen zover afgedreven van het strand dat onze beste optie was om naar de rotsen te zwemmen.” Een groep jongens van het feestje wachtte de zwemmers op de rotsen op en hielp hen veilig omhoog.

Toespraken

Toen iedereen eenmaal aan land was, stonden de hulpdiensten al klaar om David te verzorgen. “We hebben elkaar de hand geschud en daarna hebben we hem overgedragen aan de paramedici. Toen zijn we teruggegaan naar het feestje, want ze wilden daar aan de toespraken beginnen.”

Op Facebook roept Jackson nu iedereen op om nooit ’s nachts de zee in te gaan. “Dit verhaal had op een miljoen manieren verkeerd kunnen aflopen. Of je nou wel of niet kan zwemmen; doe het alsjeblieft gewoon níet ’s nachts.”

