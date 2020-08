Anna ten Hove (19) is commandant strandwacht in Katwijk. De gevaarlijke stromingen, een hittegolf en bomvolle stranden maakten deze zomer anders dan andere jaren. “Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van strandgangers. Bizar als mensen je dan gaan uitschelden of bedreigen.”

Anna studeert geneeskunde in Leiden. In haar vrije tijd geeft ze leiding aan de strandwachtpost in Katwijk en coördineert ze reddingsacties.

“Het is al weken loeidruk op het strand. Ik snap wel dat mensen verkoeling zoeken aan zee: komt door de hittegolf. De stranden zijn bomvol. Maar mensen vergeten wel eens dat de zee nooit helemaal zonder gevaren is. Dit jaar zijn er ongewoon sterke muistromingen. Waarom dat zo is weet ik niet, maar feit is dat we er een dagtaak aan hebben om mensen te waarschuwen, of, als ze te ver zijn afgedreven, uit zee te halen. Bij ons in Katwijk is deze zomer niemand verdronken, maar je krijgt natuurlijk wel mee wat er op de andere stranden gebeurt. Heftig. Dan hoop je maar één ding: laat dat ons hier niet overkomen. Laatst nog, toen hebben we op het nippertje een man gered. In eerste instantie leek er niets aan de hand totdat we doorhadden dat hij in nood was. Dan slaat de paniek wel toe, ja. We zijn direct de zee in gegaan en hebben meteen de ambulance gebeld. Het enige wat je dan denkt is ‘Oh alsjeblieft, laat ons niet te laat zijn, laat hem niet kopje ondergaan, please kom weer boven!’ Dat zijn spannende momenten, het gaat tenslotte om levens. Je ziet de doodsangst in iemands ogen. Gelukkig liep het goed af. Die avond ging ik met een voldaan gevoel naar huis; ‘Thank God, er is niemand verdronken vandaag’.”

Roekeloze, eigenwijze mensen

“Soms beseffen mensen niet dat wij er zijn voor hún veiligheid. Als wij een rode vlag hijsen omdat de stromingen te sterk zijn, dan is dat om aan te geven dat het onverantwoord is om de zee in te gaan. Zul je altijd zien dat er toch mensen zijn die onze aanwijzingen negeren. Dan denk ik ‘hoe dom kun je zijn?!’. Tegelijkertijd besef ik dat die roekeloosheid waarschijnlijk voortkomt uit onwetendheid. Kijk, ik kom uit Katwijk en ben opgeroeid op het strand. Ik ken de zee, ik zie de gevaren en ik weet hoe het hier werkt. Misschien zijn die mensen hier voor het eerst en weten ze niet beter. Dat kan. Wij zijn er om ze te waarschuwen en in te lichten. Dan rijden we heen en weer over het strand en sommeren we mensen om uit de zee te komen. Maar er zijn genoeg eigenwijze mensen die denken dat ze het beter weten. Die worden boos en beginnen te vloeken en te schelden. Soms gaat het zelfs zo ver dat we bedreigingen naar onze hoofd krijgen geslingerd. Bizar. Natuurlijk, ik snap dat het bloedheet is, maar veiligheid gaat boven alles en een rode vlag hijsen we heus niet om te pesten. Om maar even aan te geven: die dag zijn er in Nederland meerdere mensen verdronken. Niet in Katwijk, maar toch.”

Lekker cool

“Wij zijn allemaal vrijwilligers en wij doen dit werk in onze vrije tijd, daar staan mensen soms niet bij stil. Als ik dan word uitgescholden of bekritiseerd denk ik, ‘joh, als jij denkt dat je het zelf beter weet, kom dan ook bij ons werken’. Toch is strandwacht zijn de leukste job die er is; je zit de hele dag op het strand op de beste locatie van Katwijk. Op de post hebben we prachtig uitzicht…én airco! Wij zijn de enige die lekker koel op het strand zitten!”

Interview: Paulijn van der Pot. Beeld: iStock