Streefbedrag voor zieke baby Jayme is bereikt: 1,9 miljoen euro opgehaald

Vorige week werd aandacht gevraagd voor de zieke baby Jayme in het programma Beau. De 18 maanden oude baby Jayme heeft een spierziekte en heeft dringend hulp nodig. Een groot nadeel: de behandeling kost maar liefst 1,9 miljoen euro.

Onder andere Jim Bakkum zette zich in voor een actie om geld voor het jonge jochie op te halen.

De zanger was zo gegrepen door het verhaal van de zieke Jayme, dat hij besloot om zich voor hem en zijn ouders in te zetten. Samen met Glennis Grace bracht hij het nummer Ik kijk naar jou uit. De opbrengsten hiervan, worden gebruikt om het medicijn te kunnen betalen die Jayme nodig heeft.

Ouders

De ouders van Jayme laten via Instagram weten dat ze ontzettend dankbaar zijn voor wat er voor hun zoon is opgezet. “We zijn overdonderd van alle aandacht die we de afgelopen maanden hebben gekregen voor de situatie van Jayme (…) We hebben dit doel echt samen behaald! Op dit moment zijn we hard bezig om de behandeling met Zolgensma voor Jayme gerealiseerd te krijgen.”

