Strenge lockdown in Engeland maakt einde aan dít ongemakkelijke probleem rond prins Andrew

De kerstvakantie is de perfecte gelegenheid om met je gezin op de bank te genieten van de beste en leukste familiefilms. Wij zetten onze 9 favoriete films voor je op een rij: leuk voor jong en oud!

1. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

De tijdloze film E.T. the Extra-Terrestrial veroverde bijna veertig jaar geleden onze harten. In deze ultieme 80’s klassieker van Steven Spielberg sluit Elliott (Henry Thomas) een bijzondere vriendschap met het buitenaardse wezentje, E.T. Samen beleven ze avonturen vol actie en humor. Zet de tissues maar klaar!

2. Paddington (2014)

Wie is er niet mee groot geworden? De avonturen van beertje Paddington. Sinds zijn debuut in 1958 groeiden talloze kinderen over de hele wereld op met zijn avonturen. Dankzij de bioscoopfilm uit 2014 maakte ook een nieuwe generatie kennis met dit lieve Britse beertje. Paddington verhuist naar Londen nadat zijn huis is verwoest door een aardbeving. Dankzij de rake grappen, de geweldige speciale effecten en een hartverwarmende boodschap, is Paddington de beste familiefilm van deze eeuw.

3. Finding Nemo (2003)

Bijna de complete Pixar-catalogus staat op Ziggo Movies & Series, dus we hadden deze hele ranglijst wel kunnen vullen met titels van deze baanbrekende animatiestudio. Maar als we moeten kiezen, is Finding Nemo onze favoriet. In deze Oscarwinnende familiefilm doorkruist een neurotische clownvis de oceaan nadat zijn zoontje is vermist. Dit onderwateravontuur zit vol kleurrijke personages en schakelt daarbij net zo makkelijk tussen hilarisch en hartverscheurend.

4. Toy Story (1995)

De Toy Story-reeks is een van de weinige filmseries waarbij de vervolgen minstens zo goed zijn als het origineel. Gelukkig hoef je bij Ziggo niet te kiezen: de eerste drie avonturen van Woody en Buzz staan allemaal in het on-demandmenu! Vorig jaar verscheen Toy Story 4, dat het perfecte afscheidsfeestje vormde voor de Pixar-pioniers. Hoewel… in 2022 zien we Buzz Lightyear terug in zijn eerste solofilm. Wij kunnen niet wachten!

5. Shrek (2001)

Shrek is dé familiefilm die alles behalve braaf is. Deze grappige animatiefilm is een parodie op de zoete sprookjes van Disney. De titel verwijst naar een nukkige Oger, die betrokken raakt bij een conflict tussen de snode Lord Farquaad en de bewoners van het sprookjesbos. Mike Myers is geweldig in de hoofdrol, maar Eddie Murpy steelt de show als zijn prettig gestoorde sidekick Donkey.

6. WALL-E (2008)

Schoonmaakrobot Wall-E is op een onleefbare aardbol achtergebleven om onze rotzooi op te ruimen. Hij is eenzaam, maar plotseling krijgt hij gezelschap. Wall-E werd genomineerd voor maar liefst zes Oscars; die voor beste animatiefilm werd ook daadwerkelijk verzilverd. Wij snappen wel waarom.

7. Frozen (2013)

In het magische sproookje Frozen ontdekt prinses Elsa dat zij beschikt over mysterieuze krachten. Maar haar gaven kunnen wel eens het einde betekenen van haar geliefde koninkrijk. Wees gewaarschuwd, want na het zien van deze films willen je kinderen nog maar één ding: prinses Elsa zijn.

8. The Incredibles (2004)

Dit is een film voor fans van superhelden. In dit meesterwerk van Pixar moet een familie van superhelden het opnemen tegen aartsvijand Syndrome. Dankzij de spectaculaire actiescènes werd regisseur Brad Bird ingehuurd om Mission: Impossible – Ghost Protocol te regisseren. Deze gouden zet leidde tot een van de beste delen uit de reeks!

9. Free Willy (1993)

In deze ultieme familiefilm zien we hoe er een hechte band ontstaat tussen weesjongetje Jesse en de orka Willy. Als Jesse echter ontdekt dat het leven van zijn beste vriend in gevaar is, zet hij een gewaagde reddingsoperatie op touw. Ondanks dat de poster van Free Willy niets minder is dan een megaspoiler, zal het emotionele einde niemand onberoerd laten.