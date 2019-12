Hilarisch: in dit Franse verzorgingshuis werd de bingomiddag verruild voor een stipact

Een bingomiddag is reuze gezellig, maar na een paar keer nummers omroepen en afstrepen, is het ook wel een beetje gezapig. Om de boel op te fleuren, besloten ze in een Frans verzorgingshuis eens een héél andere middag te organiseren.

Omdat de bewoners in het rusthuis Le Jardin des Orchidées voor 98% uit vrouwen bestaan, besloot de directrice van het huis in Zuid-Frankrijk om 3 mannelijke strippers te boeken. Dat zorgt nog eens voor ware ontspanning.