De Nederlandse Jesse M. (21) zou een Britse vrouw (24) dolverliefd naar Amsterdam gelokt hebben, om haar bij aankomst ongenadig hard te kwetsen.

Jesse en Sophie Stevenson hebben elkaar in augustus ontmoet in Barcelona, in de nasleep van de aanslag op de Ramblas. Die ontmoeting maakte zoveel indruk op Sophie, dat ze Jesse nog een keer wilde zien. Hij zei dat die wens wederzijds was en dus hielden de twee contact. Een paar weken geleden boekte Sophie tickets naar Amsterdam om Jesse daar te ontmoeten.

6 uur later

Aangekomen in Nederland hoorde Sophie niets meer van hem. ‘Na 2 uur wachten op het vliegveld ben ik maar naar mijn hotel te gegaan, om daar vervolgens pas 6 uur later een bericht te krijgen van Jesse’, vertelt de moeder van de Britse aan The Sun.

Pig Pullen

‘Je bent gepigged’ laat hij haar via Snapchat weten. De ‘grap’ Pig Pullen houdt in dat deelnemers het lelijkste en dikste meisje moeten versieren. Degene met het ‘lelijkste meisje’ heeft gewonnen en dumpt haar vervolgens ook weer.

Dit screenshot maakte Sophie van hun Snapchat:

Vol ongeloof

‘Hoe kan iemand zo gemeen zijn?’ Verdrietig en vol ongeloof is Sophie de volgende dag teruggevlogen naar Groot-Brittanie. The Sun noemt Jesse “een zwijn”. Jesse zelf wil niet reageren in de krant en lijkt zijn Facebook-profiel te hebben verwijderd.

Bron: DailyMail. Beeld: FB Sophie Stevenson