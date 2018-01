IJzingwekkend: deze student wist aan haar ontvoerder te ontsnappen

De Amerikaanse student Jaila Gladden ging ’s avonds de deur uit om bij de supermarkt thee en medicijnen te halen toen het noodlot toesloeg.

Toen een man haar vroeg om een vuurtje en Jaila zei dat ze die niet had, voelde ze een mes in haar rug prikken op het moment dat ze haar autodeur opentrok. De man sommeerde haar in de auto te stappen terwijl hij achter het stuur plaatsnam. Hij reed naar een verlaten kerk waar hij Jaila vroeg haar kleren uit te trekken. De student stribbelde tegen, maar toen hij zei dat ‘huilen geen zin had’, gaf ze toe.

Bank beroven

Hij onthulde ondertussen zijn plan: hij wilde een benzinepomp beroven omdat hij in geldnood zat. Hij vroeg haar de weg naar het dichtstbijzijnde benzinestation. Jaila liet weten dat ze haar telefoon nodig had om die op te zoeken en dat veranderde alles.

Politiebureau

Met haar telefoon in de hand vond ze de kans om haar vriend een berichtje te sturen. “Kidnapped”, stuurde ze naar haar vriend Tamir. “Geen grappen nu”, reageerde hij. “Ik ga nu naar het politiebureau.” Toen de ontvoerder er niet in slaagde het benzinestation te overvallen, vroeg hij naar een nieuwe locatie. Jaila zag wederom een kans haar telefoon erbij te pakken en contact te zoeken met Tamir. Ze vertelde in wat voor auto ze reed en wat voor wapens hij bij zich had. “Ik ben bang. Bel niet 911. Ik wil niet dat hij me vermoordt. Als hij zwaailichten ziet, doet hij het.”

Surveilleren

Bij het volgende benzinestation gooide hij Jaila in zijn achterbak, om later weer terug te keren met de mededeling dat er teveel beveiliging was om het benzinestation te beroven. Ondertussen had Tamir het politiebureau bereikt waar hij de agenten op de hoogte bracht van haar berichtjes. Een oplettende agent die in de buurt aan het surveilleren was, herkende de door Jaila omschreven auto.

Ontsnappen

Toen de ontvoerder erachter kwam dat hij betrapt was, probeerde hij te ontsnappen. Zo raakte hij in botsing met vier andere auto’s en de surveillancewagen voordat Jaila in veiligheid kon worden gebracht. De ontvoerder is gearresteerd.

Locatie delen

Tamir prijst zijn vriendin omdat ze haar locatie de hele tijd deelde. Een politieagent van het bureau drukt ook iedereen op het hart de mogelijkheid locaties via WhatsApp te delen ten alle tijde aan te houden. “Als ze haar telefoon niet bij zich had en niet zo snel had gedacht, had ze waarschijnlijk minder geluk gehad.”

Om je locatie te dellen, ga je op je telefoon naar Instellingen > Privacy > Locatieinstellingen. Vervolgens kun je per app aangeven of ze je locatie mogen volgen. Misschien overbodig te zeggen, maar wees je wel ten alle tijde bewust van met wie je je locatie deelt.

Bron: Buzzfeed. Beeld: Facebook