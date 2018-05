Student wordt door docent aangesproken op haar 'te korte' broek en doet dan dít

De Amerikaanse studente Letitia Chai presenteerde haar scriptie in haar ondergoed. Niet alleen omdat ze lef heeft, maar ook uit protest tegen haar docente.

De professor had namelijk kritiek op haar kleding toen ze de presentatie eerder oefende. Want eh, was dat broekje wat ze aanhad niet veel te kort? Ik zal je kort geven, moet Letitia gedacht hebben. Alsof zo’n presentatie niet al zenuwslopend genoeg is…

Mond vol tanden

Even ter illustratie; Letitia droeg een korte spijkerbroek tijdens de presentatie van haar scriptie, die ging over de integratie van vluchtelingen. “Ze vroeg me: ‘Is dit wat je echt gaat dragen?'”, zo vertelt de studente aan de krant van haar universiteit. “Ik stond er zo versteld van dat ik niet wist hoe ik moest reageren.”

Mannen afleiden

De docente legde vervolgens uit dat ze het een ongepaste outfit vond voor een presentatie en dat je als spreker een statement maakt met de kleren die je draagt. Zo had ze ook een jongen ook gevraagd om zijn pet af te doen. “Maar iemand zeggen zijn pet af te doen is iets heel anders dan een meisje zeggen dat haar broek te kort is”, reageerde Chai daarop. En toen zei de docente dat ze op deze manier de aanwezige jongens en mannen zou afleiden van haar presentatie.

In haar bh

Chai hield het niet meer en liep gefrustreerd de collegezaal uit. Na geruststelling van twee studentes, kwam ze weer binnen. Maar de docente maakte het er niet beter op en vroeg Chai wat haar moeder wel niet van haar kledingkeuze zou vinden. Daarop reageerde de studente scherp: “Mijn moeder is een feminist en professor in genderstudies en seksuologie. Ze vindt mijn broek vast prima.” Vervolgens vroeg de docente wat Chai nu wilde doen. “Ik ga verdorie de beste presentatie van mijn leven geven”, antwoordde ze. Op dat moment trok Chai al haar kleren uit, op haar bh en onderbroek na. Daarin deed ze de volledige presentatie.

Live op Facebook

Na die speech riep ze op Facebook op om naar haar officiële presentatie te komen. Die werd live uitgezonden op Facebook. Emotioneel vertelde Chai dat ze opkwam voor mensen die over zichzelf aan het twijfelen worden gebracht door anderen. “Ik ben meer dan een vrouw. Ik ben meer dan Letitia Chai. Ik ben een mens.” Ook daar trok ze weer haar kleren uit – voor alle professoren, haar ouders, studenten en hun families. 28 van de 44 aanwezigen deden uit solidariteit met haar mee. “Ik hoop dat dit het begin is van een gesprek waarvan ik dacht dat we het niet meer hoefden te voeren.”

Diploma in the pocket

Ondanks haar rebelse actie, krijgt Letitia binnenkort gewoon haar diploma. Ze hoopt dat haar presentatie nog lang nabesproken wordt. En de docente? Ach, tussen haar en Letitia is het inmiddels wel weer in orde. Ze is en blijft een goede professor, vindt ook de studente zelf.

Je kunt de volledige presentatie van de dame hier terugzien. Vanaf 2.50 begint ze met uitkleden:

Bron: The Cornell Daily Sun, Facebook. Beeld: Facebook, YouTube

