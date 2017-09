Student neemt 'spiekbrief' van anderhalve meter groot mee naar toets

Een spiekbriefje maken en meenemen naar een toets is al best een klus. Zéker als het gaat om een gigantische brief.

Een student nam namelijk een hulpstuk van 1,5 meter groot mee naar een toets. De docent had vooraf laten weten dat het goed was dat de leerlingen een briefje van 3 bij 5 meenamen als extra steuntje in de rug.

Welke maten

Dát nam student Elijah erg letterlijk. De docent gaf namelijk niet aan welke maten hij precies bedoelde. Bedoelde hij 3 bij 5 centimeter? Of 3 bij 5 meter? Het was stiekem wel duidelijk dat de docent doelde op een notitieboekje-formaat, in het Amerikaans 3×5 inch (hier 7 x 12 cm). Maar Elijah kwam de klas binnen met een brief van 3×5 feet (90 cm x 1.5 meter).

Het mag

Fijn voor hem: zijn leraar kon er wel om lachen en liet hem de metersgrote brief gebruiken bij het maken van zijn toets. Hij moest alleen wél achterin het lokaal gaan zitten, zodat anderen niet konden meekijken.

De docent deelde het grappige voorval op Facebook: “Zoals altijd sta ik leerlingen toe een notitiekaartje van 3 bij 5 mee te nemen. Vandaag kwam een van de leerlingen inderdaad opdraven met een notitiekaartje van 3 bij 5. Maar geen 3 x 5 inch zoals bedoeld, maar 3 x 5 feet. Tja. Toegestaan dus, en goed gespeeld van deze student.”

Cijfer

Elijah was natuurlijk blij dat zijn plannetje was gelukt. “Ik was gechoqueerd dat het mocht. Ik gaf het een kans van 5 procent dat hij het me zou laten gebruiken.” Hij haalde een 9 voor de toets.

Bron: AD . Beeld: Facebook