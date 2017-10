Studente (23) wil leuke foto bij klif maken, maar dan gebeurt er dít

De 23-jarige studente Hyewon Kim bracht onlangs een bezoekje aan de bekende ‘Seven Sisters’ kliffen in het Britse Sussex. Om haar familie in Zuid Korea een indruk te geven van de omgeving, leek het Kim wel leuk op de rand van één van de kliffen te poseren.

De studente vroeg een voorbijganger om een foto van haar te maken, een verzoek dat dramatische gevolgen had…

Ongeluk

Op het moment dat de foto werd genomen besloot Kim namelijk om in de lucht te springen. Op het moment dat ze sprong, gleed echter haar schoen uit. Hierdoor raakte ze uit evenwicht toen ze neerkwam, waardoor ze uitgleed en van de klif viel. Het meisje viel maar liefst 60 meter naar beneden en stierf ter plekke.

Waarschuwing

‘’Dit is een ongelofelijk tragisch ongeval dat onnodig het leven heeft gekost van een heel jong iemand,’’ zo vertelt brandweerman Mark Webb aan de lokale media. ‘’We willen mensen verzoeken om altijd op een veilige afstand van de rand van de kliffen te blijven. Een dag voor het ongeluk van Kim is er namelijk nog een rotsblok naar beneden gevallen op ongeveer dezelfde plek. De kliffen zijn dus een stuk minder stabiel dan de meeste mensen denken.’’

Student, 23, plunged 200ft to her death when she slipped off Seven Sisters cliff after… https://t.co/DjFmBXIrzA pic.twitter.com/uajyzzcEkv

— will warigon (@WWarigon) 13 oktober 2017