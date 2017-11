Studente Elina vond dít bijzondere briefje bij haar fiets

Toen Elina Bijlsma dinsdag haar fiets uit het rek haalde, baalde ze flink. Haar achterlicht bleek namelijk kapot te zijn. Toch kon ze niet lang boos blijven: aan het stuur van haar fiets hing namelijk een plastic zakje met bijzondere boodschap.

‘’Bij het uit het rek halen van mijn fiets is deze fiets ook naar beneden gevallen’’, valt te lezen op een briefje in het zakje. Door de val was het achterlicht van Elina’s fiets kapot gegaan. ‘’Mijn excuses hiervoor,’’ schreef de verantwoordelijke op het papiertje.

Geld voor reparatie

De studente kreeg echter niet alleen een excuses: in de envelop zaten ook nog eens twee briefjes van tien. ‘’Ik hoop dat deze bijdrage voldoende is om het licht weer te repareren’’, luidt het bijschrift. Elina noemt de actie ‘zeer bijzonder’ en wil graag persoonlijk in contact komen met de eerlijke persoon om hem of haar te bedanken. Ze besloot daarom een foto van het briefje op haar Facebook te delen, waar het bericht inmiddels al meer dan 4,700 keer is gedeeld.

Bron: AD. Beeld: Facebook