Studente wordt zo gepest door huisgenoot dat ze moet verhuizen

Een Amerikaanse studente werd zo erg gepest door haar kamergenoot dat ze besloot te verhuizen. Tot grote blijdschap van de pestkop die meteen op social media verspreidde hoe trots ze was op haar pestgedrag.

Het slachtoffer Rowe ontdekte dat haar ex-huisgenoot Bronchu haar daden op Instagram plaatste. Zo luidde: “Eindelijk na 1,5 maand in haar kokosolie spugen, schimmel in haar zalf stoppen, gebruikte tampons op haar tas afvegen, haar tandenborstel neerleggen op plekken waar je niet blij van wordt en zo veel meer, kan ik eindelijk vaarwel zeggen tegen Jamaicaanse Barbie.”

Ziek voelen

Rowe vertelde het verhaal van haar krankzinnige ex-huisgenoot via een Facebook Live filmpje. “Ik was steeds ziek toen ik de kamergenoot van Bronchu was. Het begon met pijn in de keel, maar ik dacht dat het kwam omdat het hier kouder is. De pijn werd erger en na een maand was het nog steeds niet voorbij. Ik kon niet eens meer praten en slapen ging moeizaam”. Rowe vertelt in het filmpje dat dokters haar hebben onderzocht maar niet kunnen achterhalen waar de keelpijn vandaan komt. Wel hebben ze in de achterkant van haar keel bacteriën geïdentificeerd.

Arrestatie

Bronchu werd vervolgens gearresteerd voor haar daden en vertelde de politie dat ze alleen wraak wilde nemen omdat Rowe Snapchat-video’s plaatste waarop ze aan het snurken was. Het is nog onduidelijk welke juridische gevolgen dit zal hebben voor Bronchu en of de universiteit actie gaat ondernemen. Wat wel zeker is, is dat mensen op social media Rowe steunen. Haar verhaal wordt overal verspreid. Laten we hopen op snelle rechtvaardigheid voor deze eerstejaarsstudent.

