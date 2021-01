Studenten over leven in coronatijd bij ‘Op1’: “Je merkt dat iedereen wegkwijnt”

Donderdagavond schoof student Noor Menten aan bij Op1. Zij vertelde over de effecten van de lockdown op studenten. Steeds meer vriendinnen van haar lopen op hun tandvlees. “Het duurt te lang.”

Mentale problemen onder jongeren groeien problematisch hard sinds de coronacrisis. Bij Op1 vertelde studente Noor Mentes daar donderdagavond meer over. Zij woont in een studentenhuis met een groep meiden die altijd bruisende persoonlijkheden waren. Maar zij ziet haar vriendinnen en de studenten om haar heen steeds verder aftakelen. “Je merkt dat iedereen wegkwijnt.”

Zelf voelt ze zich nog relatief goed. Noor woont in een studentenhuis met negen meiden. “Ik mag nog in mijn handen knijpen dat ik nog de gezelligheid heb van een huis”, zegt ze daarover. Toch sluipen er ook nieuwe gewoontes in bij haar, waaraan ze merkt dat ook de lockdown vat op haar heeft gekregen. Zo wordt er iedere dag alleen maar op de bank gegeten. Ook wordt er steeds minder gekookt in haar studentenhuis. Zo’n zelfde beweging ziet ze in andere studentenhuizen. “In studentenhuizen neemt het blowen toe, er wordt veel eten besteld.”

Sluipmoordenaar

De lockdown is niet goed voor de mentale gemoedstoestand van de studenten. Noor zelf noemde corona dan ook wel de ‘sluipmoordenaar van de mentale gesteldheid’. Dat ziet ze vooral bij haar vriendinnen. “Ik ben zelf niet altijd het zonnestraaltje in huis, maar ik heb genoeg vriendinnen die dat wel zijn en juist de bruisende personen zijn. Altijd geweest.” Toch hoort Noor steeds vaker dat het ook met deze levendige personen een stuk minder goed gaat in coronatijd. “Nu hoor ik letterlijk van ze: ‘Ik zie het niet meer zitten. Ik haal nergens meer energie uit. (…) Wat maak ik nog mee? Wat is er nog leuk op een dag?”

Uitzichtloos

Verschillende onderzoeken geven aan dat het niet goed gaat met de mentale gesteldheid van studenten. Steeds meer studenten kampen met mentale problemen sinds de tweede lockdown. Ook Nick, student Marketing in Amsterdam, loopt op zijn eind. “Vooral de tweede lockdown valt me zwaar. Ik merk dat het gevoel van uitzichtloosheid nu veel meer overheerst dan tijdens de eerste lockdown”, zegt hij daarover. “Ik word zo beperkt in wat ik kan doen en ben in mijn leven nog steeds op precies hetzelfde punt als een jaar geleden.”

Studeren

Studeren is een stuk lastiger in coronatijd, vertelt Noor bij Op1. “Iedereen zit nu op z’n kamer. Normaal gesproken zaten we in de tentamenperiode om acht uur met z’n allen in de bibliotheek om vier uur lang te knallen. Je wordt nu gewoon veel minder gemotiveerd”, zegt Noor daarover.

Online

Ook Helene, die studeert in Utrecht, merkt dat. Zij begint vanaf februari met haar afstudeertraject, maar ziet daar als een berg tegenop. “Ik moet afstuderen met een groepsproject”, legt zij uit. “Maar nu dat allemaal online moet, maak ik me daar wel zorgen over. Mijn hele studie valt of staat bij dit ene project.” Dat ze nu niet met haar medestudenten in levende lijve af kan spreken om dit project te laten slagen, vindt ze lastig. “Een college online volgen is tot daaraan toe, maar afstuderen vind ik een ander verhaal.”

En nu… daden!

Jongeren hebben inmiddels met de Jongeren Denktank Coronacrisis hun problemen voorgelegd bij de politiek. Dat deden zij met het rapport ‘En nu… daden!’. Daarin geven studenten aan dat de in deze periode behoefte is aan meer werkervaringsplaatsen, startersplekken en investering in bij- en omscholing. Mark Rutte riep jongeren al eerder op om mee te denken over oplossingen voor de crisis. Ruim 9.000 oplossingen werden aangedragen.

Bron: Op1. Beeld: Op1.