Kerstboom staat al bijna een jaar in studenthuis: Albert Heijn reageert hilarisch

Kijk, als je als student een beetje creatief bent, dan hoeft het leven helemaal niet duur te zijn. Ook niet tijdens de feestdagen.

Een groepje studenten laat aan Albert Heijn weten dat ze al 298 dagen lang een kerstboom in hun huis hebben staan, die ze bij de supermarkt hebben gekocht. Ze zijn er erg blij mee – en warempel, de boom is nog altijd groen.

Norrie de Nordmann

Zij schrijven aan de supermarkt:

‘Beste Albert Heijn,

298 dagen geleden werd ons studentenhuis verblijd met de komst van Norrie de Nordmann. Of het nu komt door jullie goede kwaliteit bomen of door de abnormale levensstijl (een dieet enkel bestaande uit Hertog Jan), wij zijn nog elke dag blij met hem. Onze Norrie mag dan geen kluit hebben, toch stralen zijn naalden als nooit tevoren. Zie de foto die 1 oktober nog gemaakt is. Wij hopen dan ook van harte dat Norrie het nog minimaal 84 dagen met ons uithoudt. Dit zodat we niet alleen op 8 december zijn eerste verjaardag kunnen vieren, maar ook een gezellige kerst tegemoet gaan.