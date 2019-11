Goed nieuws: we worden steeds gezonder én ouder

We brengen het liefst iedere dag goed nieuws. Vandaag is het zo’n dag, want recent onderzoek brengt hoopgevende cijfers naar buiten. Het blijkt namelijk dat onze gemiddelde levensverwachting niet alleen stijgt, maar dat we ook steeds gezonder oud worden.

Dat wijst onderzoek van Britse Office for National Statistics uit.

Hoopgevende cijfers

’70 jaar is het nieuwe 65′. Dat is wat we kunnen concluderen uit het onderzoek van de Engelse versie van wat wij in Nederland kennen als Centraal Bureau voor Statistiek. De Engelse onderzoekers willen nu dan ook dat er meer rekening gehouden wordt met de jaren die mensen nog te leven hebben, en dat 65-plussers niet zo snel bestempeld worden als ‘oud’.

Positieve stijging

De Engelse onderzoekers verklaren: “Een 70-jarige man van nu, is net zo fit als een 65-jarige man in 1997. En een 70-jarige vrouw van nu is net zo gezond als een 65-jarige vrouw van 30 jaar geleden.” We worden dus niet alleen ouder, maar worden ook steeds gezonder oud.

Verhogen seniorenleeftijd

De Nederlandse cijfers tonen hetzelfde. Of de AOW-leeftijd dan ook echt aangepast gaat worden? “Het zou goed kunnen dat we daar officieel naartoe gaan, ja”, zegt Dick ter Steege van het CBS tegen RTL Nieuws. “De komende jaren zal de levensverwachting blijven stijgen. De AOW-leeftijd is inmiddels al een aantal keer verhoogd en zou ook zomaar een keer op 70 jaar uit kunnen komen.”

Bron: Margriet. RTL Nieuws. Beeld: iStock