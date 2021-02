Tijdens een werkbezoek aan de christelijke basisschool Sabina van Egmond in Oud-Beijerland laat koningin Máxima (49) zich weer van haar beste kant zien. Voor de gelegenheid heeft ze opnieuw de styling truc toegepast die iedere keer werkt: het dragen van slechts één kleur. Daardoor ziet onze koningin er immer uit om door een ringetje te halen.

Zo draagt koningin Máxima donderdag op de basisschool een nauwsluitende, rode jurk met daar overheen een mantel in exact dezelfde, frisse kleur, en pumps in bordeauxrood die matchen met haar accessoires.

Máxima is de koningin van de ton sur ton, zoals de kledingtip ook wel in de modewereld wordt genoemd. Ze past haar hele look aan op één tint. Zo zijn ook haar lippen onder het mondkapje gestift in de rode kleur van haar jurk. Maar niet alleen deze gewaagde rode kleur behoort tot Máx’ favoriete ton sur ton-looks.

Marineblauw

Hoewel Máx zich het liefst hult in sprekende kleuren, kiest ze in het najaar en de winter vaker voor een donkere tint. Deze marineblauwe look droeg ze in oktober 2019 tijdens een werkbezoek aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De top die ze draagt is trouwens een basic in haar kast: tot op de dag van vandaag draagt ze vergelijkbare tops met een opstaande kraag.

Lees ook:

Koningin Máxima is wéér gespot in nieuwe modetrend (en nu wil je ‘m ook)

Oranje

Minstens eens per jaar hult Máxima zich in de nationale kleur, zoals je op de bovenstaande foto ziet tijdens het staatsbezoek aan India in 2019. Op de laatste dag van het vijfdaagse bezoek koos de koningin voor een prachtige kanten jurk die perfect is afgestemd op haar tas, schoenen en hoedje.

Geel

Dat Máxima de koningin van ton sur ton is, blijkt hier wel. Op de foto is ze trouwens afgebeeld terwijl ze op de fiets naar huis is na een bezoek aan het Kunstmuseum Den Haag. Ze draagt één van haar favoriete knalkleuren – geel – en past de styling truc toe tot in de details: van de oorbellen tot de gele rand van de zonnebril.

Roze

Naast rode outfits heeft Máx een boel roze looks in de kast hangen. De tinten variëren van poederroze tot fuchsia. Het ligt er maar net aan welke maand het is. Zo bewaart ze de warme en felle kleuren voor de warme maanden en kiest Máxima in november, zoals op de foto hierboven, voor een koele tint die bij de tijd van het jaar past. Van de lippenstift tot de kleur op de nagels: er is wederom over nagedacht.

Lees ook:

Máxima gespot in prachtig roze pak tijdens de Appeltjes van Oranje-uitreiking

Beige

Als Máxima zin heeft in een zakelijke outfit valt ze vaak terug op een beige broekpak, zoals op deze foto in maart 2020. Naast felle kleuren heeft de koningin een voorliefde voor aardse tinten. Doordat zelfs de pumps de perfecte tint beige hebben, lijkt Máx nog langer dan de 1.78 meter die ze al is.

Levend wit

Tijdens de zomermaanden valt Máxima graag terug op haar witte outfits. Zo heeft ze verschillende witte broeken en mooie tops in de kast hangen die ze graag met elkaar combineert voor een zomerse look. Je ziet de koningin echter niet zo snel op een witte hak. Een nude kleur oogt net even wat koninklijker.

Zoals het een echte koningin betaamt, is ook Máxima dol op mooie juwelen. Haar verlovingsring is favoriet en laat zien dat Willem-Alexander misschien wel romantischer is dan we allemaal denken… Royalty-vlogger Josine praat je bij.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: BrunoPress, ANP