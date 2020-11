Stylist Fred van Leer is opgenomen in het ziekenhuis

De altijd goedlachse stylist Fred van Leer (44) is na een turbulent weekend opgenomen in het ziekenhuis. Zondagmiddag zou hij in het ziekenhuis zijn beland volgens zijn management.

Dat meldt zijn management aan Rtl boulevard.

Ziekenhuis

Zondagmiddag was er brandweer en politie te zien bij de woning van Fred van Leer. Volgens zijn management is Fred vervolgens ‘ter observatie’ opgenomen in het ziekenhuis. Wat er precies met hem aan de hand is, is nog onduidelijk. “Hij is daar in goede handen. Er zullen geen verdere mededelingen gedaan worden”, zegt zijn management verder over hem.

Offline

Het nieuws komt tijdens een zware periode voor Fred van Leer. Op Instagram liet hij al weten dat hij even offline zou gaan. Ook laat hij weten dat hij wordt omringd door lieve mensen die goed voor hem zorgen.