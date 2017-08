Zo ziet 'Success Kid' Sammy Griner er tegenwoordig uit

Je hebt hem absoluut weleens voorbij zien komen op social media: ‘Success Kid’ Sammy Griner. Het is precies 10 jaar geleden dat zijn moeder de wereldberoemde foto op internet plaatste.

Eigenlijk plaatste Laney Griner de foto van haar zoon op fotowebsite Flickr voor vrienden en familie, maar al gauw ging het kiekje een eigen leven leiden.

Op de wereldberoemde foto lijkt het net alsof Sammy een vuist maakt omdat hem net iets gelukt is, terwijl hij in werkelijkheid zand probeerde te eten.

En nu ziet Sammy er dus zo uit:

Sammy Griner, 10 years old, today at the same beach the Success Kid photo was taken ten years ago 8/26/07 pic.twitter.com/SE3ArVLeP4

— Laney Griner (@laneymg) 26 augustus 2017