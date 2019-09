'Suits'-collega van Meghan Markle deelt bijzondere anekdote over haar ring

Voordat Meghan Markle en prins Harry elkaar het jawoord gaven, speelde Meghan de rol van Rachel Zane in de populaire serie Suits. Tijdens die serie speelde de 55-jarige acteur Wendell Pierce haar vader.

Wendell heeft altijd een goede band gehad met zijn ‘televisiedochter’ Meghan. Hij geloofde eerst lange tijd niet dat zijn collega echt een relatie had met de Britse prins Harry, vertelt hij tijdens een gesprek met zender KTLA. Hij was pas overtuigd toen de Britse veiligheidsdienst naar de set kwam.

Advertentie

Ring

Hij herinnert zich nog goed dat geheim agenten van MI5 ervoor zorgden dat Meghan haar ring, die ze in de serie droeg als verloofde van advocaat Mike Ross, pas omdeed als de camera’s gingen lopen. Ze mocht namelijk niet in het openbaar gespot worden met een ring om haar vinger, omdat paparazzi zouden kunnen denken dat ze verloofd was met Harry.

Verliefd

Dat de beveiliging haar altijd in het oog hield tijdens de opnames, vond ze geen probleem. Sterker nog, het voelde alsof Harry bij haar was. Wendell zei daar vorig jaar over: “Het was duidelijk dat ze enorm gelukkig was. Ze gloeide. Ik wist gewoon dat ze verliefd was.”

Waarschuwing

Er was ook een keer hoog bezoek van de prins zelf op de set. Jammer genoeg voor Wendell was hij toen zelf niet aanwezig, want hij was van plan een hartig woordje met Harry te spreken. “Ik was er helemaal klaar voor om hem als haar tv-vader te vertellen: ‘Als je haar hart breekt, breek ik je kaak.’ Dat was ik echt van plan!”

Liefhebbende nepvader

Die uitspraak bewijst voor hem dat hij om Meghan geeft. In een eerder interview liet hij al eens weten dat hij Meghan voor haar vertrek bij Suits vertelde: “Ik weet dat je leven enorm gaat veranderen. Maar wat er ook gebeurt, ik zal altijd je liefhebbende nepvader zijn.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: People. Beeld: ANP