Man van Doutzen Kroes deelt prachtige foto van hun jarige zoon

Phyllon Joy Gorré, de zoon van Sunnery James en Doutzen Kroes, is vandaag 8 jaar oud geworden. Sunnery plaatste daarom een prachtige foto van de jongen.

En hij is al net zo knap als zijn ouders.

Hieperdepiep hoera

‘’Happy birthday to our boy’’, schrijft Sunnery bij de foto. “I love you so much and I’m so proud of you!! 8 years old already.’’

Sunnery en Doutzen hebben samen ook nog een dochtertje: Myllena Mae Gorré.

Bron: Instagram. Beeld: ANP