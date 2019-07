De Jumbo in Vlijmen is de allereerste supermarkt die een speciale kassa heeft voor mensen die geen haast hebben, maar op hun gemak een praatje willen maken met de kassière.

Het is een manier om eenzaamheid aan te pakken.

Geen haast

Sommige mensen komen naar de winkel voor hun boodschappen en voel zich opgejaagd. Ze hebben het idee dat iedereen snel door wil, terwijl zijzelf juist behoefte hebben aan een praatje. “Het is een nieuw soort kassa voor mensen die niet zo veel haast hebben en misschien wel behoefte hebben om een praatje te maken’, vertelt Jumbo-topvrouw Colette Cloosterman-van Eerd vol trots aan Omroep Brabant. “We verwachten er echt heel veel van.”

Kopje koffie

Naast een nieuwe kassa, heeft de Jumbo in Vlijmen ook een koffiehoekje geopend: ‘de Alles Voor Mekaar koffiecorner’. Dit wordt ontmoetingsplek voor ouderen en vrijwilligers. Zo kunnen zij elkaar helpen met het doen van de boodschappen, maar hebben ze ook tijd om een kopje koffie met elkaar te drinken. “Gewoon een beetje omkijken naar elkaar, dat is de bedoeling”, zegt Alexander van Weert, een van de drijvende krachten achter het project Alles Voor Mekaar. “We zullen zelf ook regelmatig in de koffiecorner zitten en proberen in contact te komen met mensen die hulp nodig hebben.”

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock