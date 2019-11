Bij déze supermarkt moest personeel uit de kleren voor nieuwe werkkleding

Het personeel van Albert Heijn krijgt volgend jaar nieuwe werkkleding. Het filiaal in Nijmegen mocht als eerste de kleding dragen, maar daar zaten wel wat haken en ogen aan.

Zo werd de maat van de kleding aanvankelijk bepaald door foto’s van het personeel in ondergoed die ze moesten opsturen via een app.

Uit de kleren

Na berichtgeving door NRC Handelsblad ontstond er veel ophef over het feit dat het Nijmeegse personeel uit de kleren moest voor nieuwe bedrijfskleding. In het NRC vertelt een medewerker dat hij schrok van de poster die in de kantine hing. Op de poster stond namelijk: “Draag ondergoed of nauwsluitende sportkleding om zo goed mogelijk de contouren van je lichaam te kunnen meten. En vraag iemand om je te helpen bij het maken van de foto’s.”

Vrijwillig

Het personeel van de Nijmeegse Albert Heijn zou verplicht zijn om de foto’s in ondergoed te versturen via de app. Maar daar is volgens Albert Heijn helemaal geen sprake van. “Dat is een misverstand”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen de NOS. “Personeel kon op basis van vrijwilligheid beslissen of ze aan de proef mee zouden doen. Wij zochten naar een efficiënte en foutloze manier om de kledingmaten vast te stellen, zodat we de nieuwe bedrijfskleding die volgend jaar wordt ingevoerd in de juiste maten kunnen aanleveren.”

Gestopt

Volgens de woordvoerder heeft de manager in Nijmegen er te veel druk op gezet. Bovendien zouden de maten door een algoritme worden vastgesteld, waardoor de foto’s dus niet door mensenogen bekeken worden en ook niet door Albert Heijn worden opgeslagen. Maar door alle commotie heeft de supermarktketen besloten onmiddellijk te stoppen met de app. Het bedrijf gaat nu op zoek naar een andere methode om de juiste maten van het personeel te achterhalen.

Bron: NOS, NRC. Beeld: ANP