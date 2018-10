Deze supermarkt ligt onder vuur vanwege hun nieuwe spaaractie

Als je iets kunt sparen bij je boodschappen dan is dat altijd leuk. Maar nu komt er veel kritiek op Albert Heijn omdat ze een ‘verkeerde’ spaaractie zouden hebben.

Bij de supermarkt kun je namelijk ‘Koekenbakkers’ krijgen als je boodschappen doet. Maar daar zijn de klanten helemaal niet blij mee, want de letters om koekjes mee te vormen, zijn van plastic.

De supermarkt kreeg niet lang geleden ook al een bak kritiek over zich heen na de plastic balletjes die er in de hamsters zaten die je cadeau kreeg. Er wordt nu gereageerd op alle commotie rondom de koekvormpjes: “Deze actie is maanden geleden al in gang gezet, bedacht, ontwikkeld en geproduceerd, dus niet pas op het moment dat de Hamsterbollies-actie liep. Dit zet ons weer op scherp en we denken er natuurlijk over na”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn.

Verder wil de supermarkt laten weten dat het verduurzamen van zulke spaaracties wat tijd kost. Overigens kunnen klanten de Koekenbakkers wel weigeren als ze op die manier het milieu willen sparen.

Mensen uiten hun ongenoegen op Twitter:

Nou zijn we toch zo druk met het terugdringen van het gebruik van plastic; wat denk je: krijgen we ongevraagd een stapel plastic “Koekenbakkers” van AH bij de thuisbezorgde boodschappen. Wie is er nou een koekenbakker? #AH #Milieudefensie pic.twitter.com/h5zJ9R1Jg5 — Ed Roelofs (@RoelofsEd) 1 oktober 2018

@albertheijn @koekenbakkers grote aktie Verpakkingen dat kan wel een tandje minder…. ondertussen 2 plastic vormpjes in aluminium zakjes🙈 vergeten de promotie afdeling in te lichten? pic.twitter.com/iRyLl8j5KS — gijs van elsen (@gijsvanelsen) 2 oktober 2018

@albertheijn leuk die koekenbakkers vormpjes die ik bij de bestelde boodschappen kreeg. Maar is zo veel echt nodig, én bovendien in een niet recyclebare verpakking?? En misschien goed als mensen kunnen kiezen of ze dit soort dingen willen ontvangen? #afval #plasticsoup pic.twitter.com/duSlefHlVA — Sara Rademaker (@SaraRademaker) 2 oktober 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: LINDAnieuws. Beeld: Twitter