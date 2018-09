Susan Smit en haar dochter (7) stralen op de rode loper

Toen schrijfster Susan Smit (44) werd uitgenodigd voor de première van de musical Mamma Mia!, hoefde ze niet lang na te denken wie ze mee zou nemen: dochter Linde natuurlijk!

Susan deelt op Instagram een kiekje dat afgelopen zondag op de rode loper werd genomen. En dat moeder en dochter genoten hebben, blijkt wel uit het bijschrift. “Mijn meisje was er helemaal ondersteboven van, zo mooi vond ze het.”

Goof

Naast Linde heeft de schrijfster en columniste ook nog een zoon, Goof (4). Susan werd in 2015 verlaten door de vader van haar kinderen. In een eerder interview met Libelle vertelde ze dat in het begin veel moeite had met de scheiding. “Maar al snel ontdekte ik: ik kan het. Ik kan het prima alleen!”

Bron: Instagram. Beeld: ANP