Susan Smit deelt zoete foto van haar jarige dochter Linde

Susans dochter Linde is vandaag zeven jaar geworden en de 44-jarige schrijfster staat hier op Instagram bij stil door een foto van vroeger en nu te delen. “Zo blij dat juist zij ooit besloot van haar wolkje in mijn buik te springen.”

Naast Linde heeft de schrijfster en columniste ook nog een zoon, Goof (4). Susan werd in 2015 verlaten door de vader van haar kinderen. In een eerder interview met Libelle vertelde ze dat in het begin veel moeite had met de scheiding. “Maar al snel ontdekte ik: ik kan het. Ik kan het prima alleen!”

Mantra

Linde is op haar verjaardag niet bij haar moeder, blijkt uit de tekst die Susan bij de foto schreef. “Morgen kan ik haar weer in mijn armen sluiten. Mantra: Het. Is. Maar. Een. Datum.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP.