Schrijfster Susan Smit verwoordt als geen ander hoe moeilijk scheiden met kinderen is

Uit elkaar gaan is al moeilijk, maar helemaal als je kinderen hebt. In een emotioneel bericht legt schrijfster Susan Smit precies uit hoe verscheurd je je als moeder kunt voelen.

Op Instagram begint ze met vertellen hoe ze de kinderen overdroeg aan hun vader voor de rest van de meivakantie. Pas een week later, op maandag, ziet ze haar zoon en dochter weer.

Petje

Bij de foto samen met dochter Linde schrijft ze dan: “De pet die ze draagt ter bescherming van de zon ben ik vergeten mee te geven, en het lukte me gisteravond maar niet om dat te relativeren. Het staat natuurlijk symbool voor het moeten loslaten en overdragen van de zorg voor het allerdierbaarste en de weerstand daartegen. Het machteloze. Het onnatuurlijke (want dat blijft het, ook na drie jaar). Ik weet dat de knoop in mijn buik zich langzaam zal losmaken en dat ik deze week plezier zal hebben met mijn geliefde en vrienden, zal kunnen werken en ontspannen, maar ook dat er daaronder steeds een stem is die almaar zegt: het is bijna maandag.”

Herkenning

Prachtig onder woorden gebracht, schrijven haar volgers. “Door dit soort berichten, voel ik me als moeder gesteund die in dezelfde situatie zit”, “Zo fijn dat we dit met elkaar kunnen delen en herkennen” en “Ik ken het gevoel, vanavond 20.00 uur ben ik aan de beurt.”

