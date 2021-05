We verlangen allemaal naar een zonnige lente, maar helaas moeten we nog even geduld hebben. Ook op Pinkstermaandag gaat het vooral veel regenen en onweren.

Eerste Pinksterdag was een wisselvallige dag met een aantal buien. Uiteindelijk scheen de zon en was het op veel plekken redelijk droog.

Maar een droog en warm weertype lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Buienradar-meteoroloog Brian Verhoeven kondigt aan het eind van de dag wel alweer een nieuwe storing aan. Het kan namelijk weer volop gaan regenen.

In het noorden blijven een paar buien aanwezig. Het kan daar zondagavond zelfs gaan onweren. Vanuit het zuidwesten trekt er sluierbewolking over het land. Het is vrij koud voor de tijd van het jaar. Zondag werd het niet warmer dan 12 graden Celsius op de Wadden, 14 graden in het midden en 16 graden in het zuidoosten van het land. Over het algemeen waait de wind matig, maar aan zee wel vrij krachtig.

Forse buien met hagel en onweer

Zondagavond neemt de bewolking toe en in de loop van de nacht gaat het in het westen volop regenen. Veel koelt het niet af, want de temperatuur blijft hangen op zo’n 10 graden. Er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidenwind.

Op Pinkstermaandag trekt het regengebied van west naar oost over het land. Pas in de loop van de middag heeft het ons land verlaten. Laat in de middag kan de zon nog even schuinen, maar al snel valt er nieuwe regen. Verhoeven verwacht forse buien met hagel, onweer en zware windstoten. Met een middagtemperatuur van zo’n 13 graden blijft het relatief koud voor de tijd van het jaar. De zuidenwind waait matig en aan zee krachtig. In de loop van de dag neemt de wind langs de kust in kracht af.

Rest van de week wisselvallig

De rest van de week ziet er nog altijd wisselvallig uit met af en toe zon en buien. Bij die buien kan soms onweer voorkomen. In de tweede weekhelft neemt de kans op buien geleidelijk af. Wel blijft het de hele werkweek koel voor de laatste dagen van mei. Hopelijk wordt het weer in het weekend wat zachter en krijgen we toch nog een mooie lente.

Bron: Buienradar.