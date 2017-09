Zó ziet Suzanne Balk uit Goede Tijden, Slechte Tijden er nu uit

Van 1990 tot 2000 was actrice Ingeborg Wieten te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden als Suzanne Balk. Maar hoe ziet de actrice er 17 jaar later uit?

Suzanne kwam toen ze net in de serie te zien was, in de handen van Martine Hafkamp. Ze krijgt een relatie met Peter Kelder, maar dat is een klassieke knipperlichtrelatie. Naast gewerkt te hebben als call girl, wordt ze in de serie ook nog gegijzeld en verkracht. Ze stort in en wanneer ze daar bovenop komt, begint ze een modellenbureau. In die tijd krijgt ze weer een relatie met Peter, maar als ze zwanger blijkt te zijn, verdwijnt hij uit Meerdijk. Ze krijgt uiteindelijk dochter Guusje en keert na een korte tijd bij haar moeder met haar dochter terug naar Meerdijk. Dat is de eerste keer dat ze voor korte tijd (door haar zwangerschap) niet in de serie te zien was, maar een paar jaar later valt het doek voor Ingeborg en zal ze niet langer te zien zijn in de serie. Haar personage verhuist naar Amerika en keert niet meer terug naar Meerdijk.

Na GTST

Na haar rol in GTST is ze nog in een aantal series te zien geweest, maar ze is nu al een lange tijd niet meer te zien geweest op televisie. Zo ziet ze er nu (51) uit:

Beeld: ANP