Suzanne Mensen strijdt voor body positivity: “Ook als je dik bent, kun je fit zijn”

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan body positivity en het omarmen van diversiteit. Zowel in de media als in het dagelijks leven lijkt er langzaam een verschuiving plaats te vinden. De nieuwe plussize-paspoppen van Nike zijn daar een goed voorbeeld van. Maar de uitzending van RTL Boulevard maandagavond laat zien dat de normalisering van álle lichamen – dik, dun, groot of klein – nog een lange weg te gaan heeft.

In het fragment van het RTL-programma spreken presentatrices Olcay Gulsen en Caroline Tensen zich uit over de forsere paspoppen. “Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten”, stelde Olcay. Hierop antwoordde Caroline: “Wíl je als je zo zwaar bent wel in zo’n outfit verschijnen?”

Suzanne Mensen is freelance journalist en strijdt via haar Instagramaccount voor body positivity. Met openhartige bijschriften onder prachtige foto’s opent ze het gesprek rondom gelijkheid en het accepteren van diversiteit. Dagelijks inspireert ze duizenden volgers om zichzelf te omarmen zoals ze zijn. Na de uitzending van RTL Boulevard maandagavond, spreekt Suzanne zich uit op Instagram. “Door dit item zit ik nu met een traan op de bank. Dit doet pijn.”

Denigrerende toon

Suzanne vertelt dat ze ontzettend verdrietig is door de uitzending en de uitspraken van de presentatrices. “Onlangs deelde ik trots het bericht dat RTL maakte over de plussize-paspoppen van Nike. Ik vond het zo mooi dat ze er aandacht aan besteedden. Ze hadden het bij dat bericht moeten laten. Maar in dit item stelt Olcay op denigrerende toon dat de paspoppen té groot zijn.” En dat kwam hard binnen, laat Suzanne weten. “Ik dacht gelijk: maar zo zie ik er ook uit. Olcay zegt hiermee dat ik te groot en dus niet goed genoeg ben. En dat deed heel veel pijn.”

Volgens Suzanne had een item als deze nooit uitgezonden mogen worden. “We knokken zo hard voor body positivity en diversiteit. In dit item wordt alles waar we voor strijden in een paar minuten afgebroken. En dat vind ik heel erg, ook voor jonge meiden die de maat van de plussize-paspoppen hebben en nu direct denken dat ze op dieet moeten. Dat is zo jammer, want de paspoppen laten juist zien dat je ook mag sporten als je dikker bent.”

Wijd shirt

De uitspraak van Caroline Tensen voelde als een dolksteek, vertelt Suzanne: “Zij zei dat dikke mensen maar een wijd shirt aan moeten trekken. Dat is precies waarom vrouwen die dik zijn niet naar de sportschool durven te gaan. Het is doodeng om je in een sportbroek te hijsen en in de gym te vertonen. Je voelt altijd priemende ogen en hoort mensen haast denken: wat doet die dikke hier?”

Krijgen dikke mensen echt continu opmerkingen? Suzanne denkt dat het bij veel mensen voornamelijk het gevoel is dat mensen staren. “Maar het zit niet zomaar tussen hun oren. Dit komt omdat de maatschappij een bepaald beeld schept van hoe we eruit zouden moeten zien. En alles wat daarvan afwijkt, is niet mooi. Als je dat heel vaak op tv ziet en in bladen leest, dan heeft dit uiteindelijk echt effect op je. Het kwalijke is dat RTL Boulevard dit gevoel van dikke mensen bevestigt.”

Acceptatie

Suzanne snapt dat de term ‘body positivity’ soms verwarrend kan zijn voor mensen. “Je kunt niet altijd positief over je lichaam zijn en dat hoeft ook helemaal niet. Je mag echt wel baaldagen hebben, maar deze term stimuleert mensen om te accepteren wie ze zijn en hoe ze eruitzien. Als je goed voor jezelf zorgt en goed in je vel zit, hoef je echt geen maatje 38 te hebben.”

Ze vervolgt: “Dik zijn staat echt niet gelijk aan ongezond zijn. Je kunt wel fit zijn als je dik bent, ik ken dikke mensen die 5 keer per week sporten! Als je body positivity een warm hart toe draagt, mag je ook best afvallen of op dieet gaan. Als je het maar voor jezélf doet. We moeten afstappen van het heersende schoonheidsideaal, want iedereen is goed zoals hij is. En plussize? De gangbare maat in Nederland is 42.”

Fotografie: Aline Bouma

