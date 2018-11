Suzanne Rethans vertelt waarom ze haar huwelijk opgaf voor schrijver Peter Buwalda

Suzanne Rethans (46) is schrijver en journalist. Speciaal voor Libelle beantwoordt ze de wereldberoemde vragenlijst van Marcel Proust. Suzanne werkt aan de biografie van Sylvia Kristel. Ze heeft drie kinderen. Ze scheidde van hun vader omdat ze verliefd werd op schrijver Peter Buwalda. Nu woont ze samen met haar derde grote liefde Houcine Laroussiyen.

Ben je aantrekkelijk?

“Die indruk krijg ik wel. Meisjesachtig.”

Welke eigenschap zit je in de weg?

“Impulsiviteit.”

Wat is een groot gevaar in de liefde?

“Dat je de ander voor lief neemt.”

Ben je monogaam?

“In principe wel.”

Wat is je grootste angst?

“Dat ik mijn huis kwijtraak.”

Voelde je je ooit ergens thuis?

“Bij mijn ex Peter voelde ik me het eerst thuis. In de zin van: gezien. Maar nu pas weet ik wat het is om volkomen geaccepteerd te worden.”

Wat was een keerpunt in je leven?

“Mijn scheiding en afgewezen worden door iedereen die me lief was.”

Wat zie je als je in de spiegel kijkt?

“Een ouder wordende vrouw. Nog steeds wel lekker. Berusting. En geamuseerdheid.”

Wat is je motto?

“Regels zijn er om verbroken te worden.”

Wanneer dacht je: nu begin ik het leven te begrijpen?

“Tijdens de crisis, toen ik echt geen geld meer had en bij oud-collega’s om werk vroeg. Mensen houden niet van zwakte.”

Wanneer was je het gelukkigst?

“De eerste keer dat ik naar buiten ging na de geboorte van mijn dochter. Ik realiseerde me: ik heb een dochter! Iedere vrouw verdient een meisje.”

Hoe moedig ben je?

“Ik was bereid mijn huwelijk, gezin, vrienden en financiële zekerheid op te geven voor een man die ik drie maanden kende. De een vindt dat moedig, de ander laf. Ik vind het heel moedig.”

Hoe zou je willen sterven?

“In Houcines armen, met de kinderen om me heen. Nadat ik afscheid heb genomen van mijn ex-man Pieter en ex-geliefde Peter.”

De vragen in deze rubriek zijn afkomstig uit Volgens Proust. Leer jezelf kennen in 61 vragen van Henk Steenhuis en Bert Bukman. Het boek is gebaseerd op de wereldberoemde Questionnaire van de Franse schrijver Marcel Proust. Het boek is prachtig vormgegeven en bevat uitneembare kaarten met de 61 vragen erop, die garant staan voor een boeiende avond met familie of vrienden.

